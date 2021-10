Wie steuert man erfolgreich den Wandel?

Mit Cloud als Treiber.

Wer wettbewerbsfähig bleiben will, kommt an der Cloud nicht vorbei.

Die digitale Transformation ist keine Theorie mehr. Und auch wenn die Praxiserfahrung von Unternehmen zu Unternehmen noch stark variiert, teilen nahezu alle dieselbe Erkenntnis: Wer wettbewerbsfähig bleiben will, kommt an der Cloud nicht vorbei. Doch welchen Stellenwert werden IT-Bezugsmodelle aus der Cloud, moderne Data-Analytics- und Collaboration-Tools oder künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren genau einnehmen?